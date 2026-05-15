FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию

Транспортная группа FESCO выполнила первую экспортную отправку в один из крупнейших портов восточного побережья Африки – Дар-эс-Салам в Танзании.

Как сообщили SeaNews в группе, контейнеры с изделиями из пластмасс и запчастями для оборудования доставлены из Новороссийска транзитом через индийский порт Нава-Шева. Транспортировка организована в рамках регулярной морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), среднее время в пути составляет около 45 дней.

В импортном направлении из Танзании планируется доставлять чай, кофе и другие грузы. По прибытию в Новороссийск контейнеры можно будет транспортировать в различные регионы России с использованием железнодорожных и автомобильных решений FESCO.

«Дар-эс-Салам является одним из наиболее быстрорастущих контейнерных портов в мире. Это связано в том числе с возможностью через него выходить на рынки не только Танзании, но и ряда соседних стран Восточной Африки. Регион обладает большим потенциалом для сотрудничества с российскими компаниями», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко.

Следующая партия планируется к отправке из Новороссийска в Дар-эс-Салам 16 мая.

Фото: FESCO