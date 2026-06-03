FESCO пополнила парк рефконтейнеров

Транспортная группа FESCO в рамках программы обновления парка приобрела 600 новых сорокафутовых рефрижераторных контейнеров, сообщили SeaNews в Группе.

С учетом нового приобретения, в управлении компании «Дальрефтранс», которая отвечает в FESCO за транспортировку режимных и скоропортящихся грузов, теперь находится более 5,3 тыс. рефконтейнеров. Их средний возраст составляет порядка 6,3 года, в то время как в 2020 году этот показатель равнялся 17 годам. По данным FESCO, на данный момент «Дальрефтранс» обладает самым крупным парком рефрижераторных контейнеров среди всех российских операторов.

Новые рефконтейнеры будут задействованы как на внутрироссийских, так и на внешнеторговых сервисах FESCO. Часть полученного оборудования уже направлена на покрытие сезонного спроса в связи с началом путины на Дальнем Востоке России, другая часть распределена по терминалам в Юго-Восточной Азии для отправки скоропортящихся грузов в Россию.

«Мы фиксируем устойчивый рост объемов скоропортящихся грузов, осваиваем новые маршруты и ставим сервис во главу угла. С учетом этих факторов внимание к контейнерному парку должно быть максимальным. В его оснащение и омоложение мы продолжим инвестировать и дальше, чтобы грузовладелец чувствовал надежность на каждом километре доставки, что особенно важно в Год клиента FESCO», – отметил генеральный директор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

Фото: FESCO