FESCO подписала соглашение с логистической компанией X5
17.03.2026

FESCO подписала соглашение с логистической компанией X5

    • Транспортная группа FESCO и транспортно-логистическая компания «Агро-Авто», входящая в группу X5 и обеспечивающая перевозки для торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», подписали соглашение о намерениях, направленное на развитие сотрудничества на территории России.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, документ подписали коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и директор филиала «Департамент развития транспортной логистики» компании «Агро-Авто» Павел Пиняжин в ходе международной выставки «ТрансРоссия».

    Соглашение предполагает реализацию совместных проектов в области доставки грузов внутри страны. FESCO намерена задействовать свои возможности в контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозках, а «Агро-Авто» – компетенции в автомобильной логистике.

    Стороны планируют сочетать контейнерные отправки FESCO с автомобильными перевозками «Агро-Авто» на различных этапах транспортной цепочки. Такой подход позволит расширить возможности логистического обслуживания клиентов и повысить эффективность доставки грузов между регионами России, в том числе для торговых сетей X5.

    Фото: FESCO


