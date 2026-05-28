Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспорта
28.05.2026

    • Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспортной отрасли, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

    Соответствующий межведомственный План мероприятий подписан в Астане по итогам встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Документами в присутствии президентов обменялись министры транспорта России и Казахстана Андрей Никитин и Нурлан Сауранбаев.

    Между столицами стран успешно протестирована беспилотная автомобильная грузоперевозка, в ходе которой на части маршрута использовался беспилотный режим вождения. Как отметил А.Никитин, этот проект станет важнейшим практическим шагом на пути к запуску регулярных высокоавтоматизированных транзитных маршрутов.

    «Наша следующая задача – выработать с партнерами по ЕАЭС единые стандарты таких перевозок, которые позволят сделать эти инновационные технологии мощным инструментом повышения конкурентоспособности всего региона», – отметил он.

    Также глава Минтранса рассказал о других направлениях сотрудничества с Казахстаном в транспортной сфере. Так, за минувший год перевозки грузов по железной дороге выросли на 4% до 94,2 млн тонн. В первом квартале этого года рост составил 5,7%, контейнерные перевозки увеличились на 2,2% до 310 тыс. TEU.

    Россия и Казахстан провели предварительный обмен разрешениями на перевозки в/из третьих стран в количестве 6 тыс. разрешений. Проведенная в 2021-2025 годах работа по развитию пунктов пропуска позволила увеличит их пропускную способность с 5,5 тыс. до 6 тыс. грузовых автомобилей в сутки. До 2030 года должна быть проведена комплексная модернизация 10 приоритетных автомобильных пунктов пропуска, которая позволит увеличить их пропускную способность более чем вдвое, до 3,5 млн единиц грузового автотранспорта в год.

    Фото: пресс-служба Минтранса России


