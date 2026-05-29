Подписано соглашение по развитию и применению технологий морских дронов
29.05.2026

    • В рамках «Морского конгресса – Дальний Восток» прошло подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между АНО «Центр беспилотных систем Приморского края» и фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Подписи на документе поставили первый заместитель генерального директора АНО «Центр беспилотных систем Приморского края» Сергей Костенко и руководитель инфраструктурного центра «Маринет» Владимир Шумилов.

    Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие и применение технологий надводных и подводных беспилотных и автономных систем (морских дронов).

    Стороны закрепили договоренности об апробации на территории Приморского края новых технологий и изделий, формировании сценариев их применения в государственной среде и бизнесе, проведении совместных общественных мероприятий по популяризации морской беспилотной отрасли.

    «Мы очень рады подписанию данного соглашения. Уверен, что наши совместные усилия приведут к наиболее эффективным результатам», – сказал С.Костенко.

    В.Шумилов отметил, что беспилотные системы сейчас быстро развиваются, поэтому очень важна заинтересованность регионов.

    «Приморский край – это очень сильная площадка. «Центр беспилотных систем Приморского края» – это именно та организация, которая может скоординировать работу и вывести сотрудничество на новый уровень, помогая достичь практических результатов», – сказал В.Шумилов.

    Фото: Пресс-центр Морской конгресс Дальний Восток


