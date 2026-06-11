Портфель заказов VLCC достиг 30% действующего флота

Глобальный портфель заказов на танкеры VLCC достиг рекордного уровня. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на Clarksons Research, в настоящее время на верфях размещены заказы на строительство 262 судов этого типоразмера. Портфель заказов соответствует 30% действующего флота.

В контейнерном сегменте пропорция еще выше – по данным Linerlytica, портфель заказов на контейнеровозы соответствует 39% действующего флота. В абсолютных цифрах это 1630 судов суммарной вместимостью 13,28 млн TEU.

По информации MB Shiprokers, заказывают как мегаконтейнеровозы, так и суда средней контейнеровместимости.

Согласно данным Clarksons Research, только за первые 5 месяцев 2026 года размещены заказы на строительство 332 контейнеровозов. Для сравнения, в 2025 году, ставшем рекордным по объему заказов, за весь год было заказано 750 судов.

По данным Alphaliner, самым «урожайным» с точки зрения сдачи новых контейнеровозов станет 2029 год.

При этом судовладельцы не ограничиваются строительством новых судов. По информации Alphaliner, сущетсвуют планы по конвертированию по крайней мере двух балкеров Supramax в контейнеровозы вместимостью порядка 2,5 тыс. TEU.

Это будут суда проекта Diamond 53, построенные на верфи CSSC Chengxi в Китае – один в 2005, а другой в 2011 году. Наличие двойного корпуса и трюмов с полным раскрытием облегчает переоборудование таких судов в контейнеровозы в отличие от конвенциональных балкеров.

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