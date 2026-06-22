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Самый большой проект по перестройке балкера в контейнеровоз
22.06.2026

Самый большой проект по перестройке балкера в контейнеровоз

    • В Китае завершен проект по конверсии балкера типоразмера Kamsarmax дедвейтом 80 тыс. тонн в контейнеровоз, сообщает The Maritime Executive со ссылкой на Китайское классификационное общество (China Classification Society – CCS).

    Работы проводились на верфи Zhoushan Xinya Shipbuilding & Repair Co. Потребовалось полгода, чтобы балкер «Chang Xin 66», построенный в 2012 году по проекту финской Deltamarin, стал контейнеровозом вместимостью 3,6 тыс. TEU с новым именем – «Guang Qi De Er Ta».

    В рамках конверсии были выполнены масштабная конструктивная модификация корпуса, полная перепланировка трюмового пространства, разработана и установлена система крепления контейнеров, а все системы судна адаптированы и оптимизированы в соответствии с его новым назначением.

    Ранее, в период пандемии несколько судов для перевозки генеральных грузов были по-быстрому переоборудованы для транспортировки контейнеров, напомнили в The Maritime Executive. Сейчас же, на фоне рекордного спроса на перевозки, реализуются более сложные и дорогостоящие проекты.

    Фото: Shipspotting / andy.ru73 (на фото судно в прошлой жизни под одним из предыдущих названий в Ванино)


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