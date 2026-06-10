ОСК будет разрабатывать водородные технологии

11 июня на полях Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026» в Кронштадте планируется подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в области разработки, исследования и внедрения водородных технологий между Специальным конструкторско-технологическим бюро по электрохимии с опытным заводом (СКТБЭ) ОСК и ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Как сообщили SeaNews в ОСК, документ предусматривает установление равноправных партнерских отношений, развитие научно-технического взаимодействия и оказание взаимного научного сопровождения. Данный шаг позволит организациям внести ощутимый вклад в реализацию государственной «Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации».

Обе организации признаны отечественными лидерами в сфере водородной энергетики и обладают уникальным научно-техническим потенциалом. Как рассказали в ОСК, прародитель предприятия ОСК СКТБЭ – Московский электролизный завод – еще с 1955 года разрабатывал автоматизированные системы регенерации воздуха для герметизированных объектов Военно-Морского Флота. Эти разработки Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков назвал вторым по значимости изобретением после атомной энергетики. Кроме того, в 1960-е годы завод успешно создал печи дожигания водорода для аккумуляторных «ям», значительно снизившие взрыво- и пожароопасность на флотских объектах.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (правопреемник Специального конструкторского бюро котлостроения – СКБК) обладает многолетним опытом создания водородных энергоустановок. С 1978 года предприятие разрабатывало топливные элементы для Военно-Морского Флота, а в последнее десятилетие расширило деятельность на гражданский сектор, создавая образцы для стационарной и транспортной энергетики. В частности, совместно с СК «АК БАРС» было создано инновационное судно проекта 00393 «Экобалт» с отечественной водородной установкой, которое послужит базой для строительства аналогичных гражданских судов.

В рамках планируемого соглашения ключевое внимание предполагается уделить созданию инновационных отечественных технологий энергетических установок на топливных элементах различного назначения, электролизеров для производства водорода и водородной заправочной инфраструктуры. Партнерство также направлено на решение актуальных задач импортозамещения и обеспечение технологической независимости страны в данной отрасли. Для реализации масштабных исследовательских проектов стороны намерены организовывать совместные временные научные коллективы.

Сотрудничество затронет также научно-методические аспекты, включая совместное планирование мероприятий, рабочие встречи, стажировки специалистов, а также обмен знаниями в области нормативного регулирования и стандартизации. Объединение взаимодополняющих компетенций и опыта двух ведущих центров обеспечит необходимый синергетический эффект, подчеркнули в ОСК. Это позволит существенно укрепить исследовательский потенциал, повысить эффективность обмена знаниями и ускорить формирование практических решений, востребованных российской наукой и промышленностью.

Фото: ОСК