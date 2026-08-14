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14.08.2026

Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска

    • Минтранс проведет эксперимент по внедрению системы предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска. Как сообщается на сайте ведомства, эксперимент направлен на создание эффективной системы международных автоперевозок и является важным шагом в развитии отечественной цифровой транспортной инфраструктуры.

    Проект соответствующего постановления Правительства РФ подготовлен в рамках поручения Президента Российской Федерации по сокращению типового времени досмотра на пунктах пропуска.

    Планируемый период проведения эксперимента – с 12 января по 1 сентября 2027 года.

    По информации Минтранса, основная цель введения экспериментального режима – повышение эффективности контрольных процедур на границе. Так, российские и иностранные перевозчики получат возможность направлять предварительные уведомления о перевозках. Технологическая основа эксперимента будет реализована на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с соблюдением всех требований безопасности. Она позволит оптимизировать процесс пересечения границы за счет заблаговременного предоставления необходимой информации. Организатором эксперимента выступит Минтранс России, который обеспечит разработку плана-графика проведения эксперимента, готовность ГИС ЭПД и создаст регламент информационного взаимодействия участников.

    Важной особенностью проекта является добровольный характер участия для перевозчиков, что позволит протестировать систему в реальных условиях и собрать объективные данные для последующей оценки эффективности внедряемых изменений.
    Ранее депутатами Государственной Думы в первом чтении был принят соответствующий законопроект (О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и отдельных каботажных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»), направленный на повышение пропускной способности пунктов пропуска, снижение административной нагрузки на перевозчиков, укрепление конкурентоспособности российских международных транспортных коридоров.

    Проект постановления О проведении эксперимента по предоставлению возможности направления предварительного уведомления при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов

    Законопроект О внесении изменений в ФЗ О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и ФЗ Устав автомобильного транспорта

    Фото: ФТС


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