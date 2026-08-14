Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска

Минтранс проведет эксперимент по внедрению системы предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска. Как сообщается на сайте ведомства, эксперимент направлен на создание эффективной системы международных автоперевозок и является важным шагом в развитии отечественной цифровой транспортной инфраструктуры.

Проект соответствующего постановления Правительства РФ подготовлен в рамках поручения Президента Российской Федерации по сокращению типового времени досмотра на пунктах пропуска.

Планируемый период проведения эксперимента – с 12 января по 1 сентября 2027 года.

По информации Минтранса, основная цель введения экспериментального режима – повышение эффективности контрольных процедур на границе. Так, российские и иностранные перевозчики получат возможность направлять предварительные уведомления о перевозках. Технологическая основа эксперимента будет реализована на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с соблюдением всех требований безопасности. Она позволит оптимизировать процесс пересечения границы за счет заблаговременного предоставления необходимой информации. Организатором эксперимента выступит Минтранс России, который обеспечит разработку плана-графика проведения эксперимента, готовность ГИС ЭПД и создаст регламент информационного взаимодействия участников.

Важной особенностью проекта является добровольный характер участия для перевозчиков, что позволит протестировать систему в реальных условиях и собрать объективные данные для последующей оценки эффективности внедряемых изменений.

Ранее депутатами Государственной Думы в первом чтении был принят соответствующий законопроект (О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и отдельных каботажных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»), направленный на повышение пропускной способности пунктов пропуска, снижение административной нагрузки на перевозчиков, укрепление конкурентоспособности российских международных транспортных коридоров.

Проект постановления О проведении эксперимента по предоставлению возможности направления предварительного уведомления при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов

Законопроект О внесении изменений в ФЗ О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и ФЗ Устав автомобильного транспорта

Фото: ФТС