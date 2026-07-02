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02.07.2026

Замминистра транспорта о замене возрастного флота

    • По расчетам министерства транспорта, в 2030 году количество судов возрастом 40-49 лет, заходящих в морские порты (без учета речных), составит 733 единицы, а старше 50 лет – 335 единиц. Такие данные, как сообщает в своем макс-канале пресс-служба Минтранса, привел заместитель министра транспорта Александр Пошивай на сессии «Река в ожидании флота: потенциал большого заказа» форума «Река» в Чебоксарах.

    Работа по замене возрастного флота ведется Минтрансом совместно с Минпромторгом в рамках исполнения поручения Президента России. Совместно с Российской палатой судоходства и Минпромторгом выработан подход, согласно которому возрастным будет считаться флот старше 30 лет. Следующими контрольными порогами определены 40 и 50 лет.

    Поручение исполняется по двум направлениям: Минтранс отвечает за нормативное регулирование мер безопасности, учитывающих возраст и техническое состояние судов, а Минпромторг – за формирование программы судостроения для замещения устаревших мощностей.

    Предлагается ввести ежегодное освидетельствование судов под российским и иностранным флагом начиная с 30-летнего возраста для подтверждения их мореходности, а также запрет на заход в российские порты для судов под российским флагом старше 50 лет и под иностранным – старше 40 лет.

    По словам А.Пошивая, анализ возможностей отечественных судоверфей показал, что для массового серийного строительства наиболее перспективны суда типов RSD59R и RST27М. Ориентировочный объем — 50 судов в год и порядка 500 единиц типа «река-море» за 10 лет.

    Для активизации программы судостроения Минтранс предлагает повысить минимальную страховую сумму для речных судов минимум в 10 раз, чтобы компенсация за возможный ущерб была ощутимой и учитывалась судовладельцами при принятии решения о строительстве.

    «Заказ станет реальностью, если финансово-экономическая модель судовладельца сойдется и даст положительный результат. Для этого необходимы программа льготного лизинга по ставке 3% на 25 лет и утилизационный грант в размере не менее 20% от стоимости судна», – считают в Минтрансе.

    Для обеспечения большого заказа необходимо синхронизировать производственные мощности с потребностями заказчиков, меры безопасности с программой судостроения, государственные субсидии с экономической моделью судовладельцев и грузовую базу с обновляемым флотом.

    Фото: Минтранс России


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