Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
29.05.2026

Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков

    • Министерством транспорта разработан проект порядка ведения единого цифрового реестра автомобильных грузоперевозчиков, сообщается на сайте Минтранса.

    С 1 марта 2027 года для компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов автомобильным транспортом, прохождение регистрации в едином цифровом реестре грузоперевозчиков станет обязательным. Порядок ведения реестра размещен для общественного обсуждения.

    В соответствии с Федеральным законом № 520-ФЗ ведение данного реестра будет реализовано на платформе «Гослог». В частности, процедура регистрации перевозчиков будет осуществляться через личный кабинет на портале государственных услуг, что значительно упростит процесс получения необходимых разрешений и документов.

    Ключевым элементом системы станет единая база данных с автоматической проверкой достоверности предоставляемых сведений. Платформа будет сверять данные с другими государственными реестрами – юридических лиц, транспортных средств, налоговой службы – через систему межведомственного взаимодействия. Такая интеграция позволит оперативно реагировать на нарушения за счет мониторинга деятельности транспортных компаний в режиме реального времени.

    Для включения в реестр компании должны соответствовать ряду обязательных условий: иметь необходимый автопарк, квалифицированный персонал, действующие договоры страхования и полный комплект разрешительной документации. Все изменения в деятельности компании необходимо своевременно отражать в системе.

    Чтобы начать работу, перевозчик должен подать уведомление через личный кабинет на портале Госуслуг. Уполномоченные органы проверяют достоверность предоставленных данных, соответствие требованиям законодательства, а при необходимости – наличие компании в реестре международных перевозчиков.

    В реестре будет содержаться исчерпывающая информация о каждом участнике: регистрационные данные компании или ИП, сведения о транспортных средствах, территории осуществления перевозок, а также виды перевозимых грузов.

    Исключение из реестра может произойти по нескольким причинам: по заявлению самого перевозчика, при ликвидации компании или прекращении деятельности ИП, при снятии транспортных средств с учета или истечении срока владения транспортом, а также при выявлении нарушений обязательных требований.

    Проект устанавливает четкие сроки: регистрация уведомления осуществляется в течение одного рабочего дня, рассмотрение бумажных документов занимает три рабочих дня, а формирование и направление выписки из реестра заявителю проходит за один рабочий день. Электронные выписки формируются автоматически и содержат QR‑код для проверки подлинности. Каждая запись получает уникальный номер и статус: «действующая» присваивается активным перевозчикам, «архивная» – при исключении из реестра с указанием даты.

    Ведение реестра в электронной форме будет осуществлять Ространснадзор и его территориальные органы путем включения, изменения и исключения сведений о перевозчиках и используемых ими транспортных средств.

    Нововведение направлено на создание прозрачного и безопасного рынка грузоперевозок, защиту интересов всех участников логистической цепочки и повышение качества транспортных услуг.

    Проект приказа Об установлении порядка ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2026
    Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    Для авиатранспорта и железнодорожного транспорта
    Авиаперевозкижд перевозкиМинистерство транспортаэлектронная накладная
    0
    22.05.2026
    Поток грузового автотранспорта через Кани-Курган вырос вдвое
    По итогам первого квартала 2026 года
    Kani-KurganАвтоперевозкиМАПП
    0
    28.01.2026
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025
    Из России было перевезено 664,3 тыс. тонн грузов.
    Только для подписчиков
    2025АвтоперевозкиЕвросоюзРоссия
    0
    26.03.2026
    6 млн километров
    Проехали беспилотники КАМАЗа с начала испытаний на дорогах общего пользования.
    Автоперевозкибеспилотные технологииКамАЗтестирование
    0
    20.02.2026
    Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    Оператором платформы определён Минтранс.
    ГосЛогЕдиное окноПостановлениеЦифровая платформа
    0
    20.05.2026
    Товарооборот через российско-азербайджанскую границу
    Ежедневно автомобильные пункты пропуска пересекает в среднем от 1000 до 1300 грузовых транспортных средств.
    АвтоперевозкиАзербайджанПункты пропуска Товарооборот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
    28.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
    27.05.2026 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026
    27.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    28.05.2026 Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспорта
    28.05.2026 Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •