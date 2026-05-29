Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков

Министерством транспорта разработан проект порядка ведения единого цифрового реестра автомобильных грузоперевозчиков, сообщается на сайте Минтранса.

С 1 марта 2027 года для компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов автомобильным транспортом, прохождение регистрации в едином цифровом реестре грузоперевозчиков станет обязательным. Порядок ведения реестра размещен для общественного обсуждения.

В соответствии с Федеральным законом № 520-ФЗ ведение данного реестра будет реализовано на платформе «Гослог». В частности, процедура регистрации перевозчиков будет осуществляться через личный кабинет на портале государственных услуг, что значительно упростит процесс получения необходимых разрешений и документов.

Ключевым элементом системы станет единая база данных с автоматической проверкой достоверности предоставляемых сведений. Платформа будет сверять данные с другими государственными реестрами – юридических лиц, транспортных средств, налоговой службы – через систему межведомственного взаимодействия. Такая интеграция позволит оперативно реагировать на нарушения за счет мониторинга деятельности транспортных компаний в режиме реального времени.

Для включения в реестр компании должны соответствовать ряду обязательных условий: иметь необходимый автопарк, квалифицированный персонал, действующие договоры страхования и полный комплект разрешительной документации. Все изменения в деятельности компании необходимо своевременно отражать в системе.

Чтобы начать работу, перевозчик должен подать уведомление через личный кабинет на портале Госуслуг. Уполномоченные органы проверяют достоверность предоставленных данных, соответствие требованиям законодательства, а при необходимости – наличие компании в реестре международных перевозчиков.

В реестре будет содержаться исчерпывающая информация о каждом участнике: регистрационные данные компании или ИП, сведения о транспортных средствах, территории осуществления перевозок, а также виды перевозимых грузов.

Исключение из реестра может произойти по нескольким причинам: по заявлению самого перевозчика, при ликвидации компании или прекращении деятельности ИП, при снятии транспортных средств с учета или истечении срока владения транспортом, а также при выявлении нарушений обязательных требований.

Проект устанавливает четкие сроки: регистрация уведомления осуществляется в течение одного рабочего дня, рассмотрение бумажных документов занимает три рабочих дня, а формирование и направление выписки из реестра заявителю проходит за один рабочий день. Электронные выписки формируются автоматически и содержат QR‑код для проверки подлинности. Каждая запись получает уникальный номер и статус: «действующая» присваивается активным перевозчикам, «архивная» – при исключении из реестра с указанием даты.

Ведение реестра в электронной форме будет осуществлять Ространснадзор и его территориальные органы путем включения, изменения и исключения сведений о перевозчиках и используемых ими транспортных средств.

Нововведение направлено на создание прозрачного и безопасного рынка грузоперевозок, защиту интересов всех участников логистической цепочки и повышение качества транспортных услуг.

Проект приказа Об установлении порядка ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков

