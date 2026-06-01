01.06.2026

Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии

    • С 1 июня 2026 года система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) переходит в промышленную эксплуатацию и становится обязательной на границе России со странами ЕАЭС, в том числе с Беларусью.

    Как поясняет пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, российский покупатель обязан за два дня до въезда товара в РФ сформировать в системе ФНС электронный документ (ДОПП) и уплатить обеспечительный платеж (НДС и акцизы).

    После этого он получает QR-код, который должен передать белорусскому продавцу или перевозчику. Без QR-кода (в распечатанном или электронном виде) транспортное средство не вправе въезжать в Россию.

    Исключения составляют товары для личного пользования, отдельные энергоносители, товары с гостайной, транзит из Белоруссии через Россию в другие страны ЕАЭС и иные товары по перечню Правительства РФ.

    СПОТ вводится, чтобы подтвердить законность поставки еще до пересечения границы и упростить контроль ввоза товаров из стран ЕАЭС.

    Фото: пресс-служба Минтранса


