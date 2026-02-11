Обязательные навигационные пломбы в действии

С сегодняшнего дня официально запущены перевозки товаров по Соглашению о применении навигационных пломб в ЕАЭС.

Как поясняет Минтранс России в своем телеграм-канале, отслеживание перевозок будет вводиться в три этапа:

На первом этапе отслеживанию подлежат санкционные товары, алкогольная и табачная продукция, перевозимая автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с процедурой таможенного транзита, экспорта и взаимной торговли, а также автомобильные перевозки изделий легкой промышленности и радиоэлектроники в рамках таможенного транзита.

На втором этапе требование распространится на автомобильные перевозки всех видов товаров и железнодорожные перевозки изделий легкой промышленности и радиоэлектроники в рамках таможенного транзита.

На третьем – на таможенный транзит железнодорожным транспортом.

Машина «под пломбой» сможет пересекать промежуточные границы без вскрытия, все движение будет постоянно отслеживаться в режиме реального времени. На весь маршрут применяется одна пломба, которую установили в начале перевозки. Она будет передавать контрольным органам стран ЕАЭС всю необходимую информацию о каждой опломбированной перевозке.

Также был разработан порядок действий для перевозчиков.

Одним из ключевых преимуществ нововведения является стандартизация планирования перевозок через личные кабинеты национальных операторов, в частности ЦРЦП.

Такая модель исключает необходимость повторного наложения пломб при пересечении внутренних границ ЕАЭС. Это напрямую снижает операционные издержки бизнеса, сокращает время простоя на погранпереходах и минимизирует административную нагрузку на участников логистических цепочек.

Национальные операторы пломбирования стран ЕАЭС:

Центр развития цифровых платформ (Россия);

Белтаможсервис (Беларусь);

Институт космической техники и технологии (Казахстан);

Государственная таможенная инфраструктура (Кыргызстан);

ArmGPS (Армения).

