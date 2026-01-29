Информационно-аналитическое агентство
Оборудование для мониторинга космической погоды доставлено на космодром
29.01.2026

Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля

    • С 11 февраля в ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем телеграм-канале.

    Новые правила будут распространяться на автомобильные и железнодорожные грузоперевозки, проходящие по территории двух и более стран.

    Чтобы запланировать такую перевозку, необходимо авторизоваться в личном кабинете в системе оператора (в России это ЦРЦП), выбрать тип транспортного средства (авто или ж/д), в качестве типа перевозки указать «Соглашение ЕАЭС», дата перевозки – начиная с 11.02.2026.

    В зависимости от процедуры перевозки (транзит, экспорт или взаимная торговля) пломбу можно будет наложить в местах контроля или в местах погрузки товара.

    Наложенные пломбы будут использоваться на всем маршруте. При пересечении границ внутри стран Союза пломбу менять не нужно. Системы национальных операторов интегрированы друг с другом, контролирующие органы стран ЕАЭС, по которым пролегает маршрут будут получать информацию о перевозке.

    Применение навигационных пломб повышает прозрачность перевозки на всем пути следования груза – с момента наложения и активации пломбы до снятия в точке разгрузки товаров, подчеркнули в Минтрансе.

    На сегодня начиная с марта 2020 года с применением навигационных пломб в России обеспечено отслеживание более 180 тыс. перевозок товаров.

    Фото: ФТС


