Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
25.03.2026

    • По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе 2026 года составил 139,4 тыс. тонн, что на 57,3% меньше, чем в январе 2025, когда было перевезено 326,2 тыс. тонн. В денежном выражении оборот товаров между ЕС и РФ по железной дороге составил 93,1 млн евро, на 44,2% меньше, чем годом ранее.

    В том числе перевозки грузов по железной дороге из ЕС в РФ в отчетном периоде составили 2,4 тыс. тонн, в 3 раза меньше чем в аналогичном месяце прошлого года. За этот объем РФ заплатила 6,1 млн евро, на 66% больше, чем годом ранее.

    Больше всего грузов по жд из ЕС в РФ в январе этого года отправили Италия (962 кг на сумму 1,43 млн евро), Польша (609 кг на сумму 316 тыс. евро) и Словения (272 кг на 1,97 млн евро).

    Из России в Евросоюз в отчетном периоде по железной дороге было перевезено 137 тыс. тонн, на 57% меньше, чем годом ранее. Тогда ЕС получил из РФ по железной дороге 319 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт в ЕС по железной дороге составил 87 млн евро, на 41,7% меньше, чем годом ранее.

    Отгрузки по железной дороге в отчетном периоде Россия осуществляла в 7 стран Евросоюза. Больше всего грузов было отправлено в Латвию, Польшу и Литву.

    Польша в январе 2026 года по железной дороге получила 55 тыс. тонн российских товаров, на 36,8% меньше, чем в январе 2025 года. В денежном выражении российский экспорт в Польшу по железной дороге сократился на 55,9% и составил 15,3 млн евро

    Латвия в отчетном периоде ввоз товаров из РФ по железной дороге сократила на 79,8%. Российский экспорт в эту страну составил 25.1 тыс. тонн. За этот объем Латвия заплатила России 2,7 млн евро, на 92,6% меньше, чем годом ранее, когда стоимость товаров составила 36,7 млн евро.

    Финляндия импортировала 29,6 тыс. тонн, на 19,3% больше, чем в январе 2025 года (тогла было 24,8 тыс. тонн). За этот объем Финляндия заплатила России 56,3 млн евро, на 30% больше, чем годом ранее.


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •