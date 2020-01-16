Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге

Требуются сотрудники с опытом от 3 лет в отделы импортный оперативный, экспортный оперативный и экспедиторский. Работа в офисе, ЗП – договорная.
Отдел автоперевозок и экспедирования:
- Знание импортной/экспортной документации
- Опыт в экспедировании, перевозках, логистике приветствуется
- Способность быстро учиться
- Водительские права и наличие личной а/м на ходу
- Хорошее знание ПК и прикладных программ (эксель, ворд, фотошоп)
- Английский на хорошем уровне
Что будет необходимо от человека:
- Экспедирование контейнеров в импорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком
- Экспедирование контейнеров в экспорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком + набивание погруз-поручений
- Знание «Ролис» и «Солво» приветствуется.
- Организация перевозок контейнеров из Риги и Котки.
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность, готовность к форсмажорам и овертаймам. Возможность работать из дома (личный компьютер и интернет).
Отделы по работе с импортными и экспортными грузами (должностные обязанности):
Сопровождение поставки на всех этапах следования груза (дверные поставки).
Своевременная и качественная доставка груза до порта /склада грузополучателя.
- получение необходимой информации и документации на груз от клиента
- размещение букингов агенту/перевозчику
- взаимодействие с судоходными линиями (букинги/ коносаменты),
- заказ автотранспорта
- резервирование порожних контейнеров
- контроль и регистрация движения груза в процессе всей перевозки,
- предоставление / корректировка драфта кс
- сбор документов и выдача релизов
- ведение информационной базы данных компании
- Информирование клиентов о ходе перевозки.
- стрессоустойчивость, готовность работе в команде
Резюме просьба присылать на электронную почту e: elena.spiridonova@overseas-freight.com