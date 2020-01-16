Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге

Требуются сотрудники с опытом от 3 лет в отделы импортный оперативный, экспортный оперативный и экспедиторский. Работа в офисе, ЗП – договорная.

Отдел автоперевозок и экспедирования:

Знание импортной/экспортной документации

Опыт в экспедировании, перевозках, логистике приветствуется

Способность быстро учиться

Водительские права и наличие личной а/м на ходу

Хорошее знание ПК и прикладных программ (эксель, ворд, фотошоп)

Английский на хорошем уровне

Что будет необходимо от человека:

Экспедирование контейнеров в импорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком

Экспедирование контейнеров в экспорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком + набивание погруз-поручений

Знание «Ролис» и «Солво» приветствуется.

Организация перевозок контейнеров из Риги и Котки.

Стрессоустойчивость, коммуникабельность, готовность к форсмажорам и овертаймам. Возможность работать из дома (личный компьютер и интернет).

Отделы по работе с импортными и экспортными грузами (должностные обязанности):

Сопровождение поставки на всех этапах следования груза (дверные поставки).

Своевременная и качественная доставка груза до порта /склада грузополучателя.

получение необходимой информации и документации на груз от клиента

размещение букингов агенту/перевозчику

взаимодействие с судоходными линиями (букинги/ коносаменты),

заказ автотранспорта

резервирование порожних контейнеров

контроль и регистрация движения груза в процессе всей перевозки,

предоставление / корректировка драфта кс

сбор документов и выдача релизов

ведение информационной базы данных компании

Информирование клиентов о ходе перевозки.

стрессоустойчивость, готовность работе в команде

Резюме просьба присылать на электронную почту e: elena.spiridonova@overseas-freight.com