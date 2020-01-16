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Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
16.01.2020

Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге


    • Требуются сотрудники с опытом от 3 лет в отделы импортный оперативный, экспортный оперативный и экспедиторский. Работа в офисе, ЗП – договорная.

    Отдел автоперевозок и экспедирования:

    • Знание импортной/экспортной документации
    • Опыт в экспедировании, перевозках, логистике приветствуется
    • Способность быстро учиться
    • Водительские права и наличие личной а/м на ходу
    • Хорошее знание ПК и прикладных программ (эксель, ворд, фотошоп)
    • Английский на хорошем уровне

    Что будет необходимо от человека:

    • Экспедирование контейнеров в импорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком
    • Экспедирование контейнеров в экспорте – понимание взаимодействия с линией, клиентом, перевозчиком + набивание погруз-поручений
    • Знание «Ролис» и «Солво» приветствуется.
    • Организация перевозок контейнеров из Риги и Котки.
    • Стрессоустойчивость, коммуникабельность, готовность к форсмажорам и овертаймам. Возможность работать из дома (личный компьютер и интернет).

    Отделы по работе с импортными и экспортными грузами (должностные обязанности):

    Сопровождение поставки на всех этапах следования груза (дверные поставки).

    Своевременная и качественная доставка груза до порта /склада грузополучателя.

    • получение необходимой информации и документации на груз от клиента
    • размещение букингов агенту/перевозчику
    • взаимодействие с судоходными линиями (букинги/ коносаменты),
    • заказ автотранспорта
    • резервирование порожних контейнеров
    • контроль и регистрация движения груза в процессе всей перевозки,
    • предоставление / корректировка драфта кс
    • сбор документов и выдача релизов
    • ведение информационной базы данных компании
    • Информирование клиентов о ходе перевозки.
    • стрессоустойчивость, готовность работе в команде 

    Резюме просьба присылать на электронную почту e: elena.spiridonova@overseas-freight.com


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