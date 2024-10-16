Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве

Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с РФ о торговом судоходстве. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступило Министерство сообщений и транспорта Литвы.

«С учетом геополитической ситуации с продолжающимися нарушениями международного права, а также с учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать», – говорится в направленном правительству представлении.

После рассмотрения этого вопроса правительством Литвы, если кабинет согласится с предложением о денонсации, оно будет направлено на одобрение в парламент.

Соглашение о торговом судоходстве между Россией и Литвой, напоминает ТАСС, было подписано в 1993 году и вступило в силу в 1994 году.

Фото: Shipspotting / Gena Anfimov