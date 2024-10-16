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Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
16.10.2024

Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве

    • Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с РФ о торговом судоходстве. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой выступило Министерство сообщений и транспорта Литвы.

    «С учетом геополитической ситуации с продолжающимися нарушениями международного права, а также с учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать», – говорится в направленном правительству представлении.

    После рассмотрения этого вопроса правительством Литвы, если кабинет согласится с предложением о денонсации, оно будет направлено на одобрение в парламент.

    Соглашение о торговом судоходстве между Россией и Литвой, напоминает ТАСС, было подписано в 1993 году и вступило в силу в 1994 году.

    Фото: Shipspotting / Gena Anfimov


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