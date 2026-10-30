FESCO о потенциале перевозок между Россией и Африкой

«При контейнерообороте портов Африки более 37 млн TEU доля России пока менее 1%. Это значит, что у нас огромный потенциал для контейнеризации грузов, обеспечения новых сервисов и увеличения товарооборота со странами континента». Такое мнение высказал, выступая на сессии «Транспортное партнерство Россия – Африка» в рамках форума «Россия – Африка» в Москве, генеральный директор FESCO Пётр Иванов.

«C 2024 года мы развиваем сервисы на восточном побережье Африки: сегодня связываем Кению, ЮАР, Танзанию с Россией через индийские порты», – рассказал он.

«Создание агентской сети вдоль всего восточного побережья Африки и развитие регулярных сервисов позволит снизить транспортные издержки и создать новые возможности для увеличения товарооборота между Россией и африканскими странами. Уже в 2027 году планируем договориться об агентском присутствии во всех странах восточного побережья», – поделился П.Иванов.

Фото: FESCO