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8 саммит ФСЭГ
28.10.2026

В.Путин о проблемах глобального газового рынка

    • Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортёров газа, сообщает пресс-служба Кремля. «Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа. С рынка в короткий срок выпали большие объёмы предложения, при этом спрос никуда не делся. А значит, необходимо проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учётом географического положения стран – участниц форума с помощью взаимных операций между ними, то есть между нами. Тем более что гибкость, растущая мобильность современного газового рынка, благодаря широкому использованию сжиженного природного газа, позволяет это сделать, ведь поставки СПГ не зависят от международных трубопроводов, и уже сейчас на долю СПГ приходится около половины мировой газовой торговли», – сказал в своем выступлении Президент.

    «Заместить выпавшие объёмы, пересмотреть логистику – это непростая задача – подчеркнул он. – Важно соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей газа, выполнять действующие контрактные обязательства. У России и наших партнёров есть успешный многосторонний опыт балансировки другого ключевого рынка углеводородов – нефти, где совместные действия в формате «ОПЕК плюс» обеспечили предсказуемость рыночной конъюнктуры и стабильные объёмы предложения».

    «Конечно, у нефтяной отрасли свои особенности, своя специфика, и в газовой сфере нужно выстроить собственные эффективные механизмы взаимодействия. В этой связи мы предлагаем расширить консультации в рамках нашего форума по кризисным ситуациям на газовом рынке, чтобы своевременно оценивать риски, включая физические угрозы газовой инфраструктуры, и согласовывать подходы к осуществлению поставок», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

    «Спрос на природный газ в мире в перспективе продолжит расти. Собственно, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности, вкладывать средства в транспортные проекты, включая морской флот и инфраструктуру для отгрузки и приёма СПГ», – считает Президент.

    «Очевидно, что речь идёт о масштабных длительных инвестициях, и здесь нельзя ориентироваться только на текущую высокую ценовую конъюнктуру, – продолжил он. – Такие вложения прежде всего должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатель газа вдолгую планирует энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территорий и так далее, а поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей».

    По мнению Президента, важнейший вопрос для развития газовой отрасли – вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи: транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь, отметил он, особенно востребована технологическая кооперация стран – экспортёров газа, налаживание тесных партнёрских отношений с выгодой для каждой стороны.

    «Россия, – подчеркнул В.Путин, – системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой отрасли, где мы осваиваем добычу из так называемых глубоких горизонтов, сделали большой шаг в создании собственных СПГ-технологий, которые уже применяются в суровых условиях Арктики, внедряем современные решения для моделирования пластов сейсморазведки, создание цифровых двойников газовых месторождений».

    «В Арктике, – напомнил он, – мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. И ещё совсем недавно на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнёры, китайские партнёры работают. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнёрами».

    «Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере», – подчеркнул Президент.

    Фото: пресс-служба Кремля


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