Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа

За прошедший год регионы Сибирского федерального округа отгрузили на внешние рынки 410 тыс. тонн зернобобовых культур, что превышает результаты предыдущего периода на 27%. Такие данные привела в своем выступлении на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Мария Шостак.

В экспортных поставках доминировал горох – 377 тыс. тонн (рост на 34%), также вывозилась чечевица в объеме 33 тыс. тонн.

Продукция поставлялась в 18 стран. Крупнейшими покупателями были Китай с объемом закупок 373 тыс. тонн (+33%), Иран с 16 тыс. тонн, Казахстан с 10 тыс. тонн (+73%), Турция с 4 тыс. тонн (+40%) и Азербайджан с 2 тыс. тонн.

Первое место по объемам отгрузок зернобобовых сохранила за собой Новосибирская область, обеспечившая 40% сибирского экспорта (163 тыс. тонн, +40%). Область специализируется на поставках гороха (162 тыс. тонн, +40%), также экспортирует незначительные объемы чечевицы, нута и бобов. Продукция из Новосибирской области поставлялась в 10 стран, включая Китай (161 тыс. тонн, +39%) и Казахстан (2 тыс. тонн, рост в 6 раз).

Второе место занимает Алтайский край с объемом 146 тыс. тонн, что составляет 36% от общего экспорта Сибири и превышает прошлогодний показатель на 12%. В структуре экспортной продукции лидирует горох (120 тыс. тонн, +31%), за ним следует чечевица (26 тыс. тонн) и нут (менее 1 тыс. тонн). Среди 13 стран-импортеров выделяются Китай, закупивший 119 тыс. тонн (+31%), Иран (14 тыс. тонн), Турция (3 тыс. тонн, +31%), Азербайджан и Казахстан (по 2 тыс. тонн).

На третьем месте, как и год назад, находится Омская область, чей вклад в сибирский экспорт составляет 10%, или 42 тыс. тонн, на 21% выше прошлогоднего показателя. Основными номенклатурными позициями были горох (35 тыс. тонн, +6%) и чечевица (7 тыс. тонн, рост в 3 раза). Также регион впервые отгрузил на экспорт 0,02 тыс. тонн нута. Крупнейшим импортером остается Китай с 33 тыс. тонн, за ним следует Казахстан, увеличивший закупки в 2 раза до 6 тыс. тонн. Иран, ранее не закупавший зернобобовые в Омской области, приобрел 2 тыс. тонн, поставки в Индию (тоже новое для региона направление) составили 0,6 тыс. тонн, в Белоруссию – 0,3 тыс. тонн. Всего продукция из региона экспортировалась в 8 стран.

Четвертое и пятое места разделили Красноярский край (рост на 36% к прошлогоднему показателю) и Кемеровская область, отгрузившие на международные рынки по 21 тыс. тонн.

На шестом месте Иркутская область с 15 тыс. тонн (рост в 7 раз), на седьмом – Томская область с 2 тыс. тонн (рост в 5 раз).

Фото: ЦОК АПК