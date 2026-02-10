Аграрный экспорт из Калужской области

Продукция калужских аграриев поставляется более чем в 25 стран мира, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Объем экспорта увеличился в 3 раза и составил более 48 тыс. тонн. Одним из перспективных направлений стали поставки пшеничной клейковины в Индию, Сербию, Турцию и Вьетнам. За прошедший год объем поставок этого продукта превысил 580 тонн.

Крупнейшими импортерами калужской продукции остаются Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Китай. В основном закупаются корма для животных, мясо птицы, подсолнечное масло, сухие завтраки и мучные кондитерские изделия.

Фото: ФТС