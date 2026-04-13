«ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск

С апреля увеличено количество поездов на маршруте Москва — Новосибирск с 1,5 до 2 в сутки, сообщила в своем макс-канале Группа «Дело». Это позволит дополнительно перевозить до 1,5 тыс. TEU ежемесячно.

Решение принято в ответ на растущий спрос и потребность в новых мощностях для транспортировки грузов. За январь-март «ТрансКонтейнер» отправил в рамках сервиса более 12 тыс. TEU, на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поезда следуют с московских станций Селятино и Купавна до станций Клещиха и Чемской в Новосибирске. Основную номенклатуру составляют товары народного потребления — продовольствие, напитки, строительные материалы.

Фото: Группа «Дело»