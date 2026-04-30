Назначения в ФТС
30.04.2026

Назначение в Брянской таможне

    • Назначение в Брянской таможнеИсполняющая обязанности начальника Брянской таможни Виктория Кобец с 30 апреля назначена начальником этой таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    В.Кобец служит в таможенных органах с 2001 года. Начинала в должности инспектора. С сентября 2018 по март 2026 года занимала должность первого заместителя начальника Севастопольской таможни, с марта исполняла обязанности начальника Брянской таможни. 

    Исполняющий обязанности начальника Смоленской таможни Александр Поваляев с 30 апреля назначен начальником этой таможни.

    А.Поваляев в таможенных органах с июня 2010 года. Начинал карьерный путь в должности государственного таможенного инспектора. С 2014 по 2021 гг. был начальником Курского таможенного и затем Орловского постов. С июля прошлого года занимал должность заместителя начальника Смоленской таможни, с марта 2026 года исполнял обязанности начальника Смоленской таможни.

    Фото: ФТС


