Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2026

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-марте 2026 года составил 164,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-мартом 2025 года увеличился на 2,5%, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В том числе экспорт остался на уровне прошлого года, составив 97,2 млрд долларов, импорт увеличился на 6,3% до 66,9 млрд долларов.

Основу российского экспорта в январе-марте 2026 года составляли минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,1%.

В импорте наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, доля которых составляла 45,9%.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых в общем объеме товарооборота составляла 74,3%, при этом по сравнению с показателем января-марта 2025 года товарооборот с ними вырос на 4,6%.

На долю европейских стран приходилось 18,6% товарооборота, снижение составило 0,8%, на страны Американского континента – 3,6%, снижение на 9,4%, на страны Африки – 3,4%, снижение на 10,2%.

