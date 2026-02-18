Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт чипсов из Сибири
18.02.2026

Экспорт чипсов из Сибири

    • В 2025 году сибирские предприниматели отправили за границу около 5,5 тыс. тонн картофельных чипсов – на 22% больше, чем в 2024 году, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Основным покупателем стал Казахстан. Также среди крупных стран-получателей были Монголия и Кыргызстан. Одним из новых рынков сбыта сибирских чипсов в 2025 году стал Туркменистан.

    Больше всего чипсов отправлено из Кемеровской области – Кузбасса (93,5% стоимостного объема) и Новосибирской области (6,4%).

    «Сибирский федеральный округ занимает третье место по объему поставок картофельных чипсов по России после Центрального и Южного федеральных округов. По итогам 2025 года можно в целом отметить рост спроса зарубежных торговых партнеров на продукцию АПК из Сибири», – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    19.01.2026
    Ро-ро и паромные перевозки через Туапсе, итоги 2025
    В 2025 году через морской порт Туапсе перемещено порядка 35 тыс. автотранспортных средств.
    Паромные перевозкиРо-роСтатистика таможниТуапсе
    0
    10.02.2026
    Аграрный экспорт из Калужской области
    Объем экспорта увеличился в 3 раза.
    АгропромКалужская областьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Российский экспорт и импорт, итоги 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    18.02.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
    18.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в 2025
    18.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях
    17.02.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.02.2026 НХТК организует тестовую отправку контейнерного поезда из 142 условных вагонов
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •