Экспорт чипсов из Сибири

В 2025 году сибирские предприниматели отправили за границу около 5,5 тыс. тонн картофельных чипсов – на 22% больше, чем в 2024 году, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Основным покупателем стал Казахстан. Также среди крупных стран-получателей были Монголия и Кыргызстан. Одним из новых рынков сбыта сибирских чипсов в 2025 году стал Туркменистан.

Больше всего чипсов отправлено из Кемеровской области – Кузбасса (93,5% стоимостного объема) и Новосибирской области (6,4%).

«Сибирский федеральный округ занимает третье место по объему поставок картофельных чипсов по России после Центрального и Южного федеральных округов. По итогам 2025 года можно в целом отметить рост спроса зарубежных торговых партнеров на продукцию АПК из Сибири», – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

