Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Правительства. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года включительно.

Решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

Общий объём экспортной квоты составит 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 8,7 млн тонн, на аммиачную селитру – более 4,2 млн тонн, для сложных удобрений – более 7 млн тонн.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Работа ведётся по поручению Президента. В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал Правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений.

Действующий с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года общий объём квоты на вывоз минеральных удобрений составляет почти 18,7 млн тонн.

Постановление от 17 апреля 2026 года №431

