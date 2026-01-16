Информационно-аналитическое агентство
Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
16.01.2026

    • Специалисты Омского филиала ЦОК АПК впервые проконтролировали партию продовольственной пшеницы для отгрузки в Ирак, сообщили SeaNews в филиале.

    В конце декабря 2025 года в испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступила партия продовольственной пшеницы для экспорта в Ирак общим весом 604 тонн. Специалисты провели энтомологические, гербологические и микологические исследования, а также проверили испытания на показатели качества и безопасности.

    По результатам проведенных экспертиз вся продукция соответствует требованиям страны-импортера. На основании фитосанитарных исследований филиалом выдано 9 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

    Ирак предъявляет строгие требования к импортируемой пшенице: влажность – не более 14%, натура – не менее 740 г/л, зерно должно быть здоровым, чистым, без посторонних запахов, живых насекомых и их личинок.

    По словам заместителя директора Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Юлии Ильченко, география экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется, основными странами-импортерами являются Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Беларусь.

    Фото: Омский филиал ЦОК АПК


    Новости по теме
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0


  •  

    •