Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак

Специалисты Омского филиала ЦОК АПК впервые проконтролировали партию продовольственной пшеницы для отгрузки в Ирак, сообщили SeaNews в филиале.

В конце декабря 2025 года в испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поступила партия продовольственной пшеницы для экспорта в Ирак общим весом 604 тонн. Специалисты провели энтомологические, гербологические и микологические исследования, а также проверили испытания на показатели качества и безопасности.

По результатам проведенных экспертиз вся продукция соответствует требованиям страны-импортера. На основании фитосанитарных исследований филиалом выдано 9 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Ирак предъявляет строгие требования к импортируемой пшенице: влажность – не более 14%, натура – не менее 740 г/л, зерно должно быть здоровым, чистым, без посторонних запахов, живых насекомых и их личинок.

По словам заместителя директора Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Юлии Ильченко, география экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется, основными странами-импортерами являются Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Беларусь.

Фото: Омский филиал ЦОК АПК