Экспорт по жд черных металлов, 9 месяцев 2025
22.01.2026

Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за по итогпи 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 24,8 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 2,7 млн тонн было перевезено в контейнерах (85,4 тыс. TEU, рост в 1,4 раза).

    На экспорт идут различные виды проката, листовая сталь, стальная заготовка, трубы, слябы и другая продукция.

    БОльшая часть (17,4 млн тонн, +10,1%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 11,5 млн тонн (+13,1%), Северо-Запада – 4 млн тонн (+15,9%), Дальнего Востока – 1,9 млн тонн (-14,8%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 7,4 млн тонн (+13,1%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (8,6 млн тонн, +11,8%),
    • Челябинская область (3,6 млн, +45,1%),
    • Свердловская область (2,8 млн тонн, +25,5%).

    «РЖД адресно работают с металлургами, чтобы помочь нарастить доставку сырья и вывоз готовой продукции, – отмечают в компании. – Для качественного управления цепочками поставок предоставляется услуга перевозки по графику с точным временем отправления и прибытия. Для эффективной логистики на стыке «железная дорога – порт» расширяется практика временного размещения груза как на тыловых терминалах РЖД, так и в поездах на согласованных станциях до накопления судовой партии».

    «Важным решением в 2025 году стало внесение Правительством России ряда металлургических предприятий в перечень непрерывно действующих. Это дало им повышенный приоритет при приёме грузов к перевозке по лимитирующим направлениям сети РЖД, позволило более точно планировать производственные процессы и ритмичность поставок».

    Фото: РЖД


