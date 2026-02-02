Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительсва, решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление от 31 января 2026 года №78

Фото: ФТС