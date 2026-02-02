Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Продлен запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива
02.02.2026

Новый временный запрет на экспорт бензина

    • Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы правительсва, решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

    При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

    Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Постановление от 31 января 2026 года №78

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    23.01.2026
    Экспорт зерновых из Алтайского края, итоги 2025
    А также круп, муки, бобовых, масличных и технических культур и растительного масла
    Только для подписчиков
    зерновыеЦОК АПКЭкспорт
    0
    29.01.2026
    Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз
    В Сирию – в 3 раза
    НовороссийскРастительное маслоЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    02.02.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
    02.02.2026 MSC заказали среднетоннажные суда
    30.01.2026 Жд перевозки рыбы из Приморского края
    30.01.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
    30.01.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 5, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •