Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ВТБ завершил 100% консолидацию железнодорожных активов «РусТрансКом»
02.03.2026

Экспорт зерна из Сибири достиг исторического рекорда – «Русагротранс»

    • С июля 2025 по февраль 2026 года сибирский регион экспортировал 3,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений. Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (сентябрь-август) оценивается в 5,3 млн тонн зерна (плюс 2 млн тонн к 2024/25), а с учетом зернобобовых – 5,7 млн тонн.

    Такие данные, как сообщили SeaNews в «Русагротрансе», такие данные представил в рамках ежегодной «Зимней зерновой конференции» аналитический центр компании.

    Помимо зерновых, в сентябре – феврале 2025/26 года зафиксирован значительный рост экспортных перевозок всех видов масличных культур из Сибири, в особенности льна и рапса. Экспорт масличных по железной дороге из Сибири в сезоне 2025/26 года может составить около 1,1 млн тонн (0,6 млн тонн в сентябре-феврале и 0,5 млн тонн в марте-августе) в сравнении с 0,69 млн тонн в 2024/25. Это второй результат после 2023/24 года, когда было отгружено 1,6 млн тонн.

    В целом по России экспорт зерна по железной дороге в июле – феврале 2025/2026 года существенно превысил аналогичный период предыдущего сезона – 16,8 млн тонн против 13,3 млн тонн. При этом доля железнодорожного транспорта выросла до 40% в экспорте зерновых и до 45% в экспорте пшеницы. Это выше среднего показателя за последние 5 лет, который составляет 33% по зерну и 36% по пшенице. Основной причиной стали изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту ж/д поставок из Поволжья, Центрального региона, Сибири и к значительному сокращению поставок автотранспортом с Юга.

    В 2026/27 году валовой сбор пшеницы в России может войти в пятёрку лучших результатов и составить 89,5 млн тонн (-1,4 млн тонн к 2025/26). При сохранении благоприятных погодных условий на Юге и отсутствия негативных факторов во время выхода с зимовки (выпревание и нарушение дыхания) в Центральном и Приволжском федеральных округах прогноз может быть пересмотрен в бОльшую сторону – до 94,5 млн тонн.

    Общий урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026/27 году оценивается в 136,6 млн тонн (-5,4 млн тонн к 2025/26 году).

    Фото: Русагротранс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2026
    Экспорт масличных из Сибирского федерального округа
    В структуре поставок лидируют рапс.
    МасличныеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    18.02.2026
    Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа
    В экспортных поставках доминировал горох.
    БобовыеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    25.02.2026
    Растет экспорт сои
    На алтайскую сою приходится почти пятая часть от общероссийских объемов – ЦОК АПК
    ЗерноСояЦОК АПКЭкспорт
    0
    26.01.2026
    Перевозки зерна по жд, декабрь 2025
    В декабре 2025 года по сети РЖД было отправлено почти 4 млн тонн зерна.
    2025ЗерноРЖД
    0
    26.02.2026
    Поставки королевских крабов из России в Китай
    Через Хуньчунь
    КитайМорепродуктыЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    27.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    27.02.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    27.02.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •