Экспорт зерна из Сибири достиг исторического рекорда – «Русагротранс»

С июля 2025 по февраль 2026 года сибирский регион экспортировал 3,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений. Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (сентябрь-август) оценивается в 5,3 млн тонн зерна (плюс 2 млн тонн к 2024/25), а с учетом зернобобовых – 5,7 млн тонн.

Такие данные, как сообщили SeaNews в «Русагротрансе», такие данные представил в рамках ежегодной «Зимней зерновой конференции» аналитический центр компании.

Помимо зерновых, в сентябре – феврале 2025/26 года зафиксирован значительный рост экспортных перевозок всех видов масличных культур из Сибири, в особенности льна и рапса. Экспорт масличных по железной дороге из Сибири в сезоне 2025/26 года может составить около 1,1 млн тонн (0,6 млн тонн в сентябре-феврале и 0,5 млн тонн в марте-августе) в сравнении с 0,69 млн тонн в 2024/25. Это второй результат после 2023/24 года, когда было отгружено 1,6 млн тонн.

В целом по России экспорт зерна по железной дороге в июле – феврале 2025/2026 года существенно превысил аналогичный период предыдущего сезона – 16,8 млн тонн против 13,3 млн тонн. При этом доля железнодорожного транспорта выросла до 40% в экспорте зерновых и до 45% в экспорте пшеницы. Это выше среднего показателя за последние 5 лет, который составляет 33% по зерну и 36% по пшенице. Основной причиной стали изменения в структуре производства зерна по регионам, которые привели к росту ж/д поставок из Поволжья, Центрального региона, Сибири и к значительному сокращению поставок автотранспортом с Юга.

В 2026/27 году валовой сбор пшеницы в России может войти в пятёрку лучших результатов и составить 89,5 млн тонн (-1,4 млн тонн к 2025/26). При сохранении благоприятных погодных условий на Юге и отсутствия негативных факторов во время выхода с зимовки (выпревание и нарушение дыхания) в Центральном и Приволжском федеральных округах прогноз может быть пересмотрен в бОльшую сторону – до 94,5 млн тонн.

Общий урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026/27 году оценивается в 136,6 млн тонн (-5,4 млн тонн к 2025/26 году).

Фото: Русагротранс