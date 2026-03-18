Перевозки зерна по жд, февраль 2026
18.03.2026

    • В феврале 2026 года по сети РЖД было отправлено 3 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 197 тыс. тонн из этого объема было погружено в контейнеры (13,1 тыс. TEU, +17,7%).

    На экспорт в феврале было погружено 2,1 млн тонн зерна (рост в 1,8 раза к февралю прошлого года), в том числе 1,4 млн тонн (+48%) – в направлении портов.

    Наибольший объём зерна (1,1 млн тонн, рост в 1,7 раза) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 207 тыс. тонн (+39%), Дальнего Востока – 43 тыс. тонн (рост в 2,6 раза).

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено 837 тыс. тонн (-10,6%).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в январе стали:

    • Новосибирская область (334 тыс. тонн, +44%),
    • Алтайский край (328 тыс. тонн, +27,6%),
    • Омская область (290 тыс. тонн, +7,3%).

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    13.03.2026
    Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края
    Рост на 16%в январе-феврале
    ЗерноКраснодарский крайЦОК АПКЭкспорт
    0
    26.02.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    Снизился на 26,8%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    06.03.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 10, 2026
    Ставки понизились.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    06.02.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    05.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 69,5%.
    Только для подписчиков
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2026 FESCO повезет «Увелку» в Азию
    18.03.2026 FESCO и китайская NOVA расширяют сотрудничество
    18.03.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    17.03.2026 FESCO назвала сервис в честь панды
    17.03.2026 «Рускон» будет сотрудничать с «Голд Логистик»
    17.03.2026 FESCO впервые выполнила прямой судозаход в Джидду
    Госрегулирование Показать всё
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
