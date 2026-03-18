Перевозки зерна по жд, февраль 2026

В феврале 2026 года по сети РЖД было отправлено 3 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 197 тыс. тонн из этого объема было погружено в контейнеры (13,1 тыс. TEU, +17,7%).

На экспорт в феврале было погружено 2,1 млн тонн зерна (рост в 1,8 раза к февралю прошлого года), в том числе 1,4 млн тонн (+48%) – в направлении портов.

Наибольший объём зерна (1,1 млн тонн, рост в 1,7 раза) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 207 тыс. тонн (+39%), Дальнего Востока – 43 тыс. тонн (рост в 2,6 раза).

Во внутрироссийском сообщении было перевезено 837 тыс. тонн (-10,6%).

Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в январе стали:

Новосибирская область (334 тыс. тонн, +44%),

Алтайский край (328 тыс. тонн, +27,6%),

Омская область (290 тыс. тонн, +7,3%).

