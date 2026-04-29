Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2026 снизился на 69,2%

В марте 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя марта 2025 года на 69,2%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 68,8%, экспорт – на 72,5%. Каботаж снизился на 57,1%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 0,05%.

Груженых контейнеров было обработано на 67,4% меньше, чем в марте 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

77,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 16,7% – в экспорте, 5,7% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 74,9%.

В отчетном месяце все 100% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань.

