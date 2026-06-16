Электронная накладная на речке

Министерство транспорта планирует запустить эксперимент по использованию электронной накладной в перевозках по внутренним водным путям. Об этом сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Андрей Никитин.

«Вы знаете, я спрашивал коллег: откуда мы знаем, какой груз едет? Оказывается, на шлюзах в тетрадь такую большую, в книгу, записывают со слов капитана. Конечно, мы никогда экономику не посчитаем, если мы таким образом контролируем грузооборот. Поэтому на реке мы также перейдём к электронной накладной. В этом году сделаем эксперимент, в следующем году мы это запустим, и тогда мы на самом деле будем знать соответствующую экономику», – цитирует министра пресс-служба Кремля.

«Я так понимаю, что от этого будет решаться вопрос, связанный с балансом перераспределения грузов между различными видами транспорта», – заметил Президент.

«Конечно, да, да. И государственными инвестициями туда – подтвердил А.Никитин. – Поэтому что хотел бы попросить? Вашего поручения. Нам нужно разработать соответствующую концепцию развития водного транспорта, имея в виду такие приоритеты, как: деньги следуют за грузами или за пассажирами; обязательно нужно разобраться с полномочиями между федеральным и региональными уровнями, так, чтобы не мешать регионам, но где-то им помогать и всё-таки контролировать какие-то базовые вещи; конечно, надёжность и безопасность эксплуатации и такие задачи, как северный завоз. Эту работу мы планируем начать в этом году и в 2027 году выйти на Госсовет с такими предложениями».

Основной вопрос с точки зрения развития грузовой базы на внутреннем водном транспорте, по мнению А.Никитина,– это наличие портов и железнодорожных подходов: «Я когда анализировал всю эту историю, у нас с 90-х годов закрыто 93 порта, осталось 95, то есть половина портов была закрыта. Было принято решение тогда передать все эти полномочия регионам. Ну а дальше что происходило? Где порт находился в центре, там застройщики появлялись и так далее. И основной вопрос, который есть с точки зрения развития грузовой базы на реке, – это наличие портов, наличие возможности перевалки и подход железных дорог».

«Сегодня, – сказал министр – мы эту работу с регионами начали, и три порта уже сделано новых. Дальше мы её будем соответствующим образом продолжать».

Фото: пресс-служба Кремля