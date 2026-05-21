Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Волж пх молодеж навигация 2026
21.05.2026

Волжское пароходство открыло молодежную навигацию

    • В Нижнем Новгороде прошла церемония начала плавательной практики. Второй год это мероприятие проводится на федеральном уровне.

    Как сообщили SeaNews в пароходстве, в этом году в мероприятии приняли участие 7 профильных учебных заведений:

    • Морская техническая академия им. адм. Д.Н.Сенявина (Санкт-Петербург);
    • Волгоградский техникум водного транспорта им. адм. Н.Д.Сергеева (Волгоград);
    • Нижегородское ордена «Знак почета» речное училище им. И.П.Кулибина;
    • Нижегородское детское речное пароходство;
    • Городецкий Губернский колледж;
    • Борский Губернский колледж;
    • Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий.

    В 2026 году на борт сухогрузов Волжского пароходства поднимутся около 600 курсантов, это примерно 80% от всех вакансий рядового состава.

    В 2025 году первые шаги в профессии в составе опытных экипажей сделали 495 ребят, более 230 человек выбрали Волжское пароходство для старта карьеры в командной должности после окончания учебы и прохождения практики. Это, отметили в компании, один из лучших результатов в судоходной отрасли.

    Фото: Волжское пароходство


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2026
    Открыт Новосибирский шлюз
    По данным на сегодня, уже выполнено 9 шлюзований, прошлюзовано 13 судов.
    НовосибирскОткрытие навигацииРечные перевозкиШлюз
    0
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    20.05.2026
    Началась транзитная навигация на Беломорканале
    На Беломорско-Балтийском канале открылась транзитная навигация.
    БеломорканалОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0
    14.01.2026
    Назначен генеральный директор Волжского пароходства
    Кадровые изменения направлены на дальнейшее укрепление управленческой команды судоходной компании.
    Волжское пароходствоНазначенияТоп-менеджмент
    0
    14.04.2026
    Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля
    В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов.
    летняя навигацияРечные перевозкишлюзы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%
    21.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Госрегулирование Показать всё
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •