Волжское пароходство открыло молодежную навигацию

В Нижнем Новгороде прошла церемония начала плавательной практики. Второй год это мероприятие проводится на федеральном уровне.

Как сообщили SeaNews в пароходстве, в этом году в мероприятии приняли участие 7 профильных учебных заведений:

Морская техническая академия им. адм. Д.Н.Сенявина (Санкт-Петербург);

Волгоградский техникум водного транспорта им. адм. Н.Д.Сергеева (Волгоград);

Нижегородское ордена «Знак почета» речное училище им. И.П.Кулибина;

Нижегородское детское речное пароходство;

Городецкий Губернский колледж;

Борский Губернский колледж;

Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий.

В 2026 году на борт сухогрузов Волжского пароходства поднимутся около 600 курсантов, это примерно 80% от всех вакансий рядового состава.

В 2025 году первые шаги в профессии в составе опытных экипажей сделали 495 ребят, более 230 человек выбрали Волжское пароходство для старта карьеры в командной должности после окончания учебы и прохождения практики. Это, отметили в компании, один из лучших результатов в судоходной отрасли.

Фото: Волжское пароходство