Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
27.03.2026

    • В Волжском бассейне полностью завершена модернизация шлюзов №22 и №23 Самарского гидроузла, сообщила пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале.

    Были заменены металлоконструкции створок, закладные детали и опорно-ходовые части ворот. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Проведенные работы повысят безопасность сооружения и обеспечат бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на Волге, отметили в Минтрансе.

    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.

    Фото (скриншот): Министерство транспорта РФ


