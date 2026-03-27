Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла

В Волжском бассейне полностью завершена модернизация шлюзов №22 и №23 Самарского гидроузла, сообщила пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале.

Были заменены металлоконструкции створок, закладные детали и опорно-ходовые части ворот. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Проведенные работы повысят безопасность сооружения и обеспечат бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на Волге, отметили в Минтрансе.

Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.

