Первые суда с караванами барж на Северной Двине

Первые транзитные суда с караванами барж двинулись по реке Северная Двина до Архангельска, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

По информации Администрации Двинско-Печорского бассейна, в этом году реки очистились ото льда раньше обычного. На участках рек Вологда, Сухона, Северная Двина, Онега, Малая Онега и Вага уже введены в действие средства навигационного оборудования.

Обстановочные суда Администрации продолжают выходить на реки Двинско-Печорского бассейна для ввода средств навигационного оборудования и обслуживания закреплённых за ними участков водных путей.

Навигация открыта на внутренних водных путях бассейна общей протяжённостю 1 108 км.

Фото: Росморречфлот