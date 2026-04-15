Первые суда с караванами барж на Северной Двине
15.04.2026

Первые суда с караванами барж на Северной Двине

    • Первые транзитные суда с караванами барж двинулись по реке Северная Двина до Архангельска, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    По информации Администрации Двинско-Печорского бассейна, в этом году реки очистились ото льда раньше обычного. На участках рек Вологда, Сухона, Северная Двина, Онега, Малая Онега и Вага уже введены в действие средства навигационного оборудования.

    Обстановочные суда Администрации продолжают выходить на реки Двинско-Печорского бассейна для ввода средств навигационного оборудования и обслуживания закреплённых за ними участков водных путей.

    Навигация открыта на внутренних водных путях бассейна общей протяжённостю 1 108 км.

    Фото: Росморречфлот


    14.04.2026
    Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля
    В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов.
    летняя навигацияРечные перевозкишлюзы
    0
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    МодернизацияРечные перевозкиСамарашлюзы
    0
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    06.04.2026
    О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне
    Открытие навигации будет проходить поэтапно в зависимости от региона.
    НавигацияОбь-Иртышский бассейнРечные перевозки
    0
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0


