06.04.2026

О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне

    • Открытие навигации в Обь-Иртышском бассейне будет проходить поэтапно в зависимости от региона, начиная с конца апреля, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    По предварительным прогнозам, вскрытие рек ото льда в р.п. Черлак ожидается 9 апреля, в районе Барнаула — 8 апреля. Конкретные сроки будут зависеть от температурного режима и других факторов, например, количества осадков. Более точный прогноз ожидается в первой половине апреля.

    Технический флот находится в технической готовности и после очищения рек ото льда будет готов к выходу на свои участки для выставления навигационного ограждения.

    Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов и беспрепятственного движения флота предусмотрен комплекс путевых работ: русловые изыскания, траление, дноочищение и дноуглубление.

    Фото: Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей


