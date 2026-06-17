Контейнерооборот российских портов в мае 2026 незначительно снизился

Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2026 года снизился незначительно (менее чем на 0,1%) относительно показателя мая прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 9,7%, каботаж – на 11%. Экспорт сократился на 15,7%. В транзите было перевалено на 15,1% меньше, чем в мае 2025 года.

Груженых контейнеров было обработано на 5,8% больше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 11% приходилось на рефконтейнеры, 89% – на сухие.

53% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,4% – в экспорте, 20,7% – в каботаже и 1% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 15,2%.

В мае 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,9%, Балтийский бассейн обработал 30,5%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21,7%, 1,9% и 0,03% соответственно.

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