ЕАЭС и Китай протестируют безбумажные технологии в жд перевозках

ЕАЭС и Китай переходят к проведению опытных грузовых железнодорожных перевозок по электронной накладной с применением безбумажной технологии, сообщается на сайте Комиссии ЕАЭС.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный доклад о реализации планов по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с Китайской Народной Республикой. Работа направлена на упрощение процедур, снижение издержек и времени движения товаров.

«По результатам реализации плана на внутреннем контуре в 2025 году объем перевозок по электронным перевозочным документам между Российской Федерацией и Республикой Беларусь достиг 94%; между Российской Федерацией и Республикой Казахстан – 81%», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

На китайском направлении проведенная в 2025 году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем в текущем году.

Фото: ФТС