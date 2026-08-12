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12.08.2026

ЕАЭС и Китай протестируют безбумажные технологии в жд перевозках

    • ЕАЭС и Китай переходят к проведению опытных грузовых железнодорожных перевозок по электронной накладной с применением безбумажной технологии, сообщается на сайте Комиссии ЕАЭС.

    Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрели ежегодный доклад о реализации планов по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с Китайской Народной Республикой. Работа направлена на упрощение процедур, снижение издержек и времени движения товаров.

    «По результатам реализации плана на внутреннем контуре в 2025 году объем перевозок по электронным перевозочным документам между Российской Федерацией и Республикой Беларусь достиг 94%; между Российской Федерацией и Республикой Казахстан – 81%», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

    На китайском направлении проведенная в 2025 году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем в текущем году.

    Фото: ФТС


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