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РЖД увеличили перевозки продовольственных товаров
05.06.2026

РЖД увеличили перевозки продовольственных товаров

    • «Российские железные дороги» увеличили перевозки продовольственных товаров на треть за 4 месяца. Как сообщает пресс-служба компании в своем макс-канале, такие данные привела замглавы РЖД Ирина Магнушевская, выступая на сессии «Пазл мировой продовольственной безопасности: недостающие элементы» на ПМЭФ-2026.

    По ее словам, компания в последние годы отмечает рост перевозок продовольственных грузов. Так, в 2025 году было перевезено 52,4 млн тонн.

    За четыре месяца 2026 года перевозки выросли на 32% и составили 20,6 млн тонн. «Если говорить про экспорт, то рост составил 72%, и по итогам четырёх месяцев это 12,5 млн тонн», – подчеркнула замглавы РЖД.

    И.Магнушевская также отметила, что РЖД совместно с государственными органами и другими участниками ведётся постоянная работа по снятию различных регуляторных ограничений, развиваются сервисы ускоренной доставки продовольствия, такие как «Евразийский агроэкспресс».

    Фото: РЖД


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