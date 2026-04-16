Перевозки зерна по жд, март 2026

С января по март на сети РЖД погружено 9,2 млн тонн зерна, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает компания в своем макс-канале, это абсолютный максимум квартальной погрузки зерна за всю историю компании. Предыдущий рекорд, 8,7 млн тонн, был зафиксирован в первом квартале 2024 года.

В марте по сети РЖД было отправлено 3,3 млн тонн зерна, что на 57,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них 186 тыс. тонн — в контейнерах (12,5 тыс. TEU, +30,4%).

На экспорт отправлено 2,4 млн тонн зерна (рост в 2,3 раза), в том числе в направлении портов – 1,6 млн тонн (рост в 2 раза).

Наибольший объём (1,5 млн тонн, рост в 2,2 раза) отправили за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада отгрузили 97 тыс. тонн (рост в 2 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 51 тыс. тонн (-26,6%).

Через сухопутные пункты пропуска в марте на экспорт отправлено 828 тыс. тонн (рост в 2,9 раза).

