33,8 млрд рублей на развитие Восточного полигона
18.02.2026

33,8 млрд рублей на развитие Восточного полигона

    • ОАО «РЖД» планирует направить в 2026 году 33,8 млрд рублей на реализацию проекта развития Восточного полигона.

    Как сообщает компания, будут продолжены работы по электрификации участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань в Хабаровском крае общей протяженностью 870 км.

    «Это важный отрезок пути, который соединяет восточную часть Транссиба и БАМа с выходом к морским портам в Татарском проливе. Он имеет сложный профиль, проходя через хребет Сихотэ-Алинь, и электрификация позволит увеличить его провозную способность», – отмечают в РЖД.

    На данный момент завершен монтаж тяговых трансформаторов и силового оборудования на 6 тяговых подстанциях линии Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. Объекты расположены на станциях Эльбан, Алькан, Джелюмкен, Сельгон, Литовко и Комсомольск-Сортировочный.

    Установлено 9,8 тыс. опор контактной сети, протянуто 120 км контактного провода. Для обеспечения безопасности движения поездов уложено почти 2 тыс. км линий связи, сигнализации и автоблокировки.

    Завершить перевод на электротягу участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре (350 км) планируется в 2026 году, а финального отрезка до Советской Гавани – в 2027 году.

    В общей сложности программа электрификации включает строительство 15 и реконструкцию 2 тяговых подстанций, а также монтаж 1,7 тыс. км контактной сети.

    Фото: РЖД


