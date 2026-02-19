РЖД протестировали контрейлерный маршрут с Северо-Запада на Дальний Восток

«Российские железные дороги» сообщили, что протестировали контрейлерный маршрут с Северо-Запада на Дальний Восток.

Полуприцеп с металлическими конструкциями и составными частями контактной сети погрузили на станции Шушары (Санкт-Петербург) на контрейлерную платформу. В составе ускоренного контейнерного поезда груз доставили в Хабаровск. Для обратного рейса в полуприцеп загрузили товары народного потребления и отправили в Санкт-Петербург по отработанной технологии.

Оператором контрейлерного сервиса на закольцованном маршруте выступает дочерняя компания РЖД АО «ФГК».

Для перевозки использовали контрейлерную платформу колодцевого типа модели 13-6701 «Печора». В кузове платформы предусмотрено опорное устройство для размещения передней части рамы полуприцепа. Заниженный центр («колодец») позволяет свободно вписываться в габариты тоннелей и мостов на пути следования.

Всего в парке ФГК более 250 контрейлерных платформ, в том числе 151 платформа модели «Печора».

В качестве ключевых преимуществ нового сервиса в РЖД называют:

сокращение транзитного времени за счет следования по графику без попутных сортировок и остановок;

технология контрейлерных перевозок позволяет беречь ресурс автотранспорта, доверив основную часть пути железной дороге;

ценовые условия сопоставимы с автомобильной перевозкой.

Отправки на маршруте Шушары – Хабаровск – Шушары планируется сделать регулярными.

В целом по сети РЖД фиксируется рост объемов контрейлерных перевозок, по итогам 2025 года он составил 22%. На основных маршрутах за прошлый год погружено:

Москва – Уссурийск, Москва – Владивосток и в обратном направлении – 886 вагонов (+28% к уровню 2024 года);

Сыктывкар – Сосногорск – Усинск – Ухта – Воркута – 846 вагонов (+19,3%).

«Особенно важно, что контрейлерные перевозки позволяют повысить доступность дальних регионов Крайнего Севера, с которыми отсутствует регулярное автомобильное сообщение», – подчеркнули в РЖД.

Фото: ФГК