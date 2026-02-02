Грузы РЖД, январь 2026: снижение на 4%

По итогам первого месяца 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года и составила 89,3 млн тонн.

По ряду номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика. В то же время, по отдельным грузам наметился рост.

Так, по оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 27,1 млн тонн – на 8,7% меньше, чем в январе 2025 года.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 14,5% до 4 млн тонн, химикатов и соды – на 4,8% до 1,7 млн тонн, цемента – на 30% до 711 тыс. тонн, лома черных металлов – на 43,2% до 269 тыс. тонн.

Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов сократилась на 16% до 1,7 млн тонн, кокса – на 9,9% до 811 тыс. тонн, лесных грузов – на 9,5% до 1,9 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 6,9% до 1,3 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 6,1 до 8,8 млн тонн.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов остался на уровне прошлого года и составил 17,6 млн тонн.

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4% до 6,5 млн тонн, зерна – на 49,9% до 2,6 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 1,4% до 8,9 млн тонн, строительных грузов – на 3,2% до 5,4 млн тонн.

Как отмечают в РЖД, на показатели погрузки по-прежнему негативно влияет спад активности в угольном и металлургическом секторах. В то же время на фоне благоприятной конъюнктуры продолжается рост объемов погрузки удобрений, а также зерна урожая 2025 года. Кроме того, стабильно растут экспортные перевозки грузов в восточном направлении – на 5,9%, до 14,2 млн тонн в январе, в том числе удобрений (+81,8%), железной руды (+16,9%) и зерна (+41,9%).

Рост погрузки в январе обеспечили Юго-Восточная (+10,5%), Забайкальская (+6,6%), Восточно-Сибирская (+3,2%), Куйбышевская (+1,6%), Октябрьская (+0,4%) и Северо-Кавказская (+0,2%) железные дороги.

Грузооборот за январь 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и составил 194,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии опустился на 10,8% до 243,1 млрд т/км.

Фото: РЖД