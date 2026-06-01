Грузы РЖД, 5 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

По итогам первых 5 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 458,7 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 2,9% до 80,4 млн тонн.

Погрузка строительных грузов сократилась на 3,5% до 36,2 млн тонн, черных металлов – на 14,7% до 19,3 млн тонн, лома черных металлов – на 20,3% до 2,4 млн тонн, цемента – на 11,8% до 6,9 млн тонн, лесных грузов – на 7,7% до 10,5 млн тонн.

Объем химикатов и соды снизился на 6,4% до 8,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,8% до 9,9 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 1,7% до 44,2 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,2% до 29,4 млн тонн.

Погрузка каменного угля составила 138,4 млн тонн – на 0,1% больше, чем за январь-май 2025 года.

Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 58,8% до 14,2 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 4,8% до 7,4 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 2,1% до 47,6 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в мае 2026 года составила 95 млн тонн, на 0,5% больше, чем в мае прошлого года, и на 0,3% больше, чем в апреле этого года.

Грузооборот в январе-мае 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 31,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,1% и составил 1 трлн 273,2 млрд т/км.

Грузооборот за май 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 218,4 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 267,8 млрд т/км.

Как отмечают в РЖД, в мае на сети РЖД продолжилось сокращение отставания как по погрузке, так и по грузообороту, который второй месяц подряд растет на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на увеличение дальности перевозок, что связано с переориентацией грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восточное направление.

Ключевыми драйверами роста погрузки в мае стали каменный уголь (+4,7% к маю 2025 года), зерно (рост в 1,7 раза), цветная руда (+15%). Также в «зеленую» зону вышли лесные грузы (+1,8%) и цемент (+4%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в мае увеличились на 9,6% до 14,4 млн тонн, в том числе выросла отгрузка удобрений (в 2,8 раза), нефтеналивных грузов (+46,8%), зерна (в 6,2 раза), угля (+4,9%), черных металлов (+50,1%) и цветной руды (+28,9%).

Среди железных дорог рост погрузки в мае обеспечили Калининградская (+69,8%), Красноярская (+9,9%), Дальневосточная (+9,7%), Приволжская (+5,8%), Западно-Сибирская (+5,2%), Юго-Восточная (+2%), Куйбышевская (+2,3%) и Южно-Уральская (+3,6%) железные дороги.

