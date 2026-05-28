Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство

27 мая в Астане в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева утвержден План совместных действий по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

Как сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале, подписи под документом поставили глава РЖД Олег Белозёров и председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов.

План действий рассчитан на перспективу до конца 2028 года.

Стороны намерены совершенствовать информационный обмен данными, в том числе формировать бесшовный цифровой транзит. Также планируется расширять области применения безбумажной технологии при перевозках грузов.

За счёт синхронного развития цифровых технологий предполагается повыить эффективность перевозочного процесса между двумя странами.

