Малый порт повышает эффективность процессов
28.05.2026

Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство

    • 27 мая в Астане в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева утвержден План совместных действий по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

    Как сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале, подписи под документом поставили глава РЖД Олег Белозёров и председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов.

    План действий рассчитан на перспективу до конца 2028 года.

    Стороны намерены совершенствовать информационный обмен данными, в том числе формировать бесшовный цифровой транзит. Также планируется расширять области применения безбумажной технологии при перевозках грузов.

    За счёт синхронного развития цифровых технологий предполагается повыить эффективность перевозочного процесса между двумя странами.

    Фото (скриншот): РЖД


    18.03.2026
    Перевозки зерна по жд, февраль 2026
    В феврале 2026 года по сети РЖД было отправлено 3 млн тонн зерна.
    06.02.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.
    24.03.2026
    Новый маршрут Чебоксары – Хабаровск
    Для перевозки солнечных модулей на Дальний Восток
    05.03.2026
    РЖД дает скидки на зерно
    Из Сибири
    13.03.2026
    Ключевые цифровые тренды и как они меняют логистику в России
    Риски кроются в окупаемости инноваций: инвестиции могут попросту не оправдать себя
    07.05.2026
    Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    В январе-апреле «Российские железные дороги» погрузили 174,1 тыс. TEU в 87 тыс. полувагонов и сформировали из них 1185 составов.
