«РЖД Логистика» и «Логсофт» договорились о сотрудничестве

АО «РЖД Логистика» и ТОО «Логсофт», одна из крупных транспортно-логистических компаний Казахстана, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в целях установления партнерства в области логистики и грузовых железнодорожных перевозок на 30-й Международной выставки транспортно-логистических услуг «ТрансРоссия».

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», приоритетным направлением сотрудничества компаний станет совместная работа по организации железнодорожных перевозок зерновых грузов, жмыхов, бобовых и семян масличных культур, а также иных грузов в экспортно-импортном и транзитном сообщении через территорию России.

«РЖД Логистика» и «Логсофт» намерены взаимодействовать при оказании услуг и сервисов по территории России с целью обеспечения бесперебойного движения вагонов, а также вывести на регулярную основу консультации и обмен информацией для дальнейшего развития сотрудничества.

«Наша компания рассматривает подписание меморандума как важный шаг для дальнейшего развития партнерства в интересах грузоотправителей на пространстве ЕАЭС. Видим перспективы для наращивания объема железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции и планируем совместными усилиями расширить линейку транспортно-логистических сервисов для данной категории грузов», – отметил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Дмитрий Крюков.

