Соглашение о развитии жд логистики между Россией и Вьетнамом

Группа компаний «Дело» и вьетнамский железнодорожный оператор RATRACO заключили меморандум о взаимопонимании на полях Международного транспортно-логистического форума-2026, организованного Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации. Документ подписали заместитель генерального директора УК «Дело» (головная компания Группы компаний «Дело») по международной деятельности Валерий Мартынов и заместитель генерального директора RATRACO Нгуен Хоанг Тхань.

Как сообщили SeaNews в Группе, документ закладывает основу для системного сотрудничества в сфере железнодорожной и мультимодальной логистики на территории России, Вьетнама и третьих стран. Стороны намерены совместно развивать логистическую инфраструктуру, включая терминалы и грузовые станции, а также оптимизировать сквозные маршруты в рамках евразийских транспортных коридоров. В рамках соглашения ГК «Дело» и RATRACO договорились о содействии в обеспечении доступа к терминальной инфраструктуре железных дорог России и Вьетнама, а также совместной проработке проектов по строительству транспортно-логистической инфраструктуры.

«Партнерство с RATRACO открывает новые перспективы для расширения сухопутных маршрутов между Россией и Юго-Восточной Азией. Объединение компетенций Группы и транспортного подразделения Вьетнамской железнодорожной корпорации позволит формировать эффективные бесшовные сервисы для наших экспортеров и импортеров. Стратегическая задача — предложить рынку надежную и технологичную альтернативу традиционным маршрутам, опираясь на железнодорожные коридоры евразийского пространства», — отметил В.Мартынов.

Напомним, ранее Группа «Дело» подписала соглашение о намерениях, направленное на развитие морских перевозок и логистических сервисов между Россией и Вьетнамом, с Вьетнамской морской корпорацией Vietnam Maritime Corporation (VIMC).

Фото: ГК «Дело»