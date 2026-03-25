Вьетнамская госкорпорация подписала соглашения с российскими топ-игроками
25.03.2026

Вьетнамская госкорпорация подписала соглашения с российскими топ-игроками

    • Группа компаний «Дело» и вьетнамская морская корпорация Vietnam Maritime Corporation (VIMC) на полях Вьетнамско-Российского бизнес-форума заключили соглашение о намерениях, направленное на развитие морских перевозок и логистических сервисов между Россией и Вьетнамом, сообщили SeaNews в Группе.

    Свои подписи на документе поставили заместитель генерального директора ООО «УК «Дело» (головная компания Группы) Андрей Соколов и вице-президент VIMC Ле Куанг Транг.

    Соглашение стало продолжением переговоров, начатых в сентябре 2025 года председателем Совета директоров ГК «Дело» Сергеем Шишкарёвым во Вьетнаме. В рамках договоренностей стороны намерены развивать сотрудничество в сфере морских перевозок и логистических сервисов, продвижения услуг ГК «Дело» на территории Вьетнама и на международных рынках, а также совместной реализации проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры во Вьетнаме и обмена опытом в области планирования логистики.

    «Рассчитываем, что партнерство ГК «Дело» и VIMC позволит расширить сеть надежных логистических цепочек между Россией и Вьетнамом. Наша ключевая задача — выстроить эффективное взаимодействие с вьетнамскими коллегами, чтобы предложить клиентам более удобные и конкурентоспособные транспортные решения», — прокомментировал председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв. 

    Транспортная группа FESCO и VIMC заключили в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума соглашение о намерениях, направленное на сотрудничество в сфере морских перевозок, логистических сервисов и портового взаимодействия.

    Документ подписали заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и вице-президент VIMC Ле Куанг Чунг в присутствии премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня.

    Как сообщили SeaNews в Группе, стороны намерены расширить взаимодействие для развития морских контейнерных перевозок между странами Азии, а также продвижения услуг FESCO на территории Вьетнама и на международных рынках, где присутствует VIMC.

    Отдельное внимание планируется уделить портовому сотрудничеству, в том числе с морскими терминалами VIMC и рассмотрению возможностей захода контейнеровозов FESCO во вьетнамский порт Кай Меп.

    Кроме того, стороны планируют наладить совместную работу в рамках развития внутреннего морского сервиса между вьетнамскими портами Хошимин, Хайфон и Дананг. Партнерство также предусматривает проработку проектов в области транспортно-логистической инфраструктуры во Вьетнаме.

    FESCO с 2022 года развивает регулярный морской сервис FESCO Vietnam Direct Line, соединяющий порты Хайфон и Хошимин с Владивостоком, напомнили в Группе, также FESCO выполняет интермодальные контейнерные перевозки между Вьетнамом, центральными регионами России и странами СНГ.

    Фото: ГК «Дело», FESCO


