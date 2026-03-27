Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Роторные паруса с китайским акцентом
27.03.2026

    • Финская Norsepower, специализирующаяся на разработке роторных парусов (именно Norsepower, напомнили в компании, и ввела в обиход этот термин), подписала соглашение с китайской COSCO Shipping Heavy Industry Equipment (CHIC) о долгосрочном сотрудничестве в сфере проектирования, производства, продаж и установки этих самых роторных парусов.

    Заключению соглашения предшествовало подписание меморандума о взаимопонимании. Вновь подписанный документ определяет дорожную карту и этапы будущей совместной работы.

    Как отмечают в Norsepower, спрос к ветряным источникам энергии растет, судовладельцы ищут практичных и надежных путей сокращения потребления топлива и выбросов – и роторные паруса позволяют это сделать. Чтобы удовлетворить этот спрос, важно наращивать производственные мощности.

    Такие мощности по производству судового оборудования станут вкладом в сотрудничество со стороны CHIC. Norsepower, со своей стороны, обеспечит передовые технологические разработки.

    Фото: Norsepower


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
    •